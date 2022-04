ஏப்ரல் 6-ல் கீழ்வேளூா் அஞ்சுவட்டத்தம்மன் கோயில் பங்குனி தேரோட்டம்

