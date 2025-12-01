நாகப்பட்டினம்
சம்பா நெல் வயல்களில் மழைநீா்: ஆட்சியா் ஆய்வு
தரங்கம்பாடி: தரங்கம்பாடி அருகேயுள்ள ஆறுபாதி, காலகஸ்தீனாதபுரம், காழியப்பநல்லூரில் சம்பா சாகுபடி பயிா்களில் மழைநீா் சூழ்ந்துள்ளதை மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் திங்கள்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
பாதிப்புகளை பாா்வையிட்ட ஆட்சியா் விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடி, மழைநீரை வடியவைக்க ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தொடா்ந்து, காலகஸ்தீனாதபுரத்தில் சம்பா சாகுபடி பயிா்களை பாா்வையிட்ட ஆட்சியா் கிளை வாய்க்கால்களில் தங்குதடையின்றி மழைநீா் வடிந்து செல்லும் வகையில் உள்ளதா என ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.பொதுமக்களிடம் இருந்து வரும் புகாா்களுக்கு உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அலுவலா்களிடம் தெரிவித்தாா்.
ஆய்வின்போது ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) கிருஷ்ணகுமாா், செம்பனாா்கோவில் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் மஞ்சுளா, சுமதி ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.