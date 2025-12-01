மகளிா் உரிமைத்தொகை திட்ட பணியாளா்களுக்கு மிரட்டல்
நாகப்பட்டினம்: மகளிா் உரிமைத் தொகை திட்ட பயனாளிகள் தோ்வில் புள்ளியியல் துறை பணியாளா்கள் மிரட்டப்படுவதாகவும், தமிழக முதல்வா் இதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என தமிழ்நாடு புள்ளியியல் சாா்நிலை அலுவலா் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து அந்த சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவா் ஜெ. பால்ஜெயகுமாா், பொதுச் செயலா் ரா. ரமேஷ் ஆகியோா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: தமிழகத்தில், கலைஞா் மகளிா் உரிமைத் தொகை வழங்கும் திட்டம் தொடங்க உள்ளது. இதற்காக உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாம்கள் மூலம் பெறப்பட்ட மனுக்களிலிருந்து பயனாளிகள் தோ்வு நடைபெறுகிறது. இதுவரை இவ்வாறு பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் கிராம நிா்வாக அலுவலா்களால் ஆய்வு செய்து பயனாளிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000 வழங்கப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், முகாம்களில் பெற்ற சுமாா் 2.60 லட்சம் விண்ணப்பங்கள் புள்ளியியல் துறையினருக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டு, களப்பணி செய்து முடித்த நிலையில், மேலும் 2.70 லட்சம் விண்ணப்பங்கள், ஆய்வுக்காக கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு ஓரிரு நாள்களில் பணிகளை முடிக்க வற்புறுத்தப்பட்டுள்ளனா். சென்னையில் மட்டும் 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளதால், தமிழ்நாடு முழுவதிலுமிருந்து புள்ளியியல் துறை பணியாளா்கள் பலருக்கு சென்னையில் கள ஆய்வு பணி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆய்வில், பயனாளிகளை இறுதிசெய்யும் போது சொந்த வீடு, நிலம் இருக்கும் விவரங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவரங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்குள்ள பகுதிகளை நன்கு அறிந்தவா்களால்தான் விண்ணப்பதாரா்கள் கொடுத்த விவரங்களை சரி பாா்க்க இயலும். ஆனால் இந்தப் பகுதிகளுக்கு (சென்னை) முற்றிலும் புதியவா்கள், இந்த கள ஆய்வை மேற்கொண்டு விண்ணப்பதாரா்களின் தகுதியை கண்டறிவதில் பெரும் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. சில இடங்களில் எவ்வித அடிப்படை விவரங்களின்றியும் இறந்து போனவா்களின் பெயரிலும் கூட விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றை சரிபாா்ப்பதில் கடும் சிரமங்கள் எழுகின்றது.
ஆய்வின்போது, எந்தவித அடிப்படை வசதிகளையும் செய்து தராமல், பணி மேற்கொள்ளாவிட்டால் யாருக்கும் பணி உயா்வு வராதவாறு ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுமென ஒவ்வொரு ஆய்வுக்கூட்டத்திலும் பணியாளா்கள் மிரட்டப்படுகிறாா்கள். இதுகுறித்து தமிழக முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின், துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோா் கவனத்தில்கொண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.