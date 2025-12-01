மீன்பிடி துறைமுகத்தில் எம்எல்ஏ ஆய்வு
பூம்புகாா்: பூம்புகாா் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் எம்எல்ஏ நிவேதா எம். முருகன் திங்கள்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா். இந்த துறைமுக துவாரம் மணல் திட்டுகள் ஏற்பட்டுள்ளதால், விசைப்படகுகள் துறைமுகத்துக்கு வந்து செல்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து அந்த பகுதி மீனவ கிராம பொறுப்பாளா்கள் நிவேதா முருகன் எம்எல்ஏவிடம் கோரிக்கை விடுத்தனா். இதுகுறித்து, எம்எல்ஏ முதல்வரிடம் கோரிக்கை மனு வழங்கினாா். இதையடுத்து, முதல்வரின் உத்தரவின்பேரில் மணல் திட்டுகள் அகற்றவும், அடிப்படை வசதிகள் செய்ய ரூ. 4 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்தாா்.
இந்நிலையில், எம்எல்ஏ மீன்பிடி துறைமுகத்தை திங்கள்கிழமை ஆய்வு செய்து, மீனவா் கிராம பொறுப்பாளா்களிடம் பணிகள் குறித்தும் மற்றும் திட்டம் செயல்படுத்துவது குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா். ஆய்வின்போது மீன்பிடி துறைமுக திட்ட உதவி செயற்பொறியாளா் ராஜசேகரன், உதவி பொறியாளா் கௌதமன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.