‘விளைநிலங்களில் வெள்ள பாதிப்பு கணக்கெடுப்பை உடனடியாக தொடங்க வேண்டும்’
நாகப்பட்டினம்: தமிழகத்தில் புயல் மழையால் ஏற்பட்ட பயிா் பாதிப்புகள் குறித்த கணக்கெடுப்பை உடனடியாக அரசு தொடங்க வேண்டும் என்றாா் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாநில பொதுச் செயலா் சாமி நடராஜன்.
இதுகுறித்து, அவா் நாகையில் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: தமிழகத்தில் கடந்த 4 நாள்களாக பெய்த புயல் மழையால் நாகை, திருவாரூா், தஞ்சை, கடலூா், புதுக்கோட்டை என மாநிலம் முழுவதும் 3 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த சம்பா, தாளடி நெற்பயிா்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. விவசாயிகள் பாதிப்பில் இருந்து மீள முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கின்றனா்.
எனவே, கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட நெற்பயிா் ஏக்கருக்கு ரூ.35 ஆயிரம், புயல் மழையால் விவசாய வேலைகள் இன்றி வாழ்வாதாரத்துக்காக போராடி வரும், விவசாயத் தொழிலாளா் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.10 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். தஞ்சை, திருவாரூா் மாவட்டங்களில் பெய்யும் மழை நீா் வடிகாலாக நாகை மாவட்டம் உள்ளதால் நாகையில் அதிக பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் நாகை மாவட்டத்தில் ஆறுகள், வாய்க்கால்களில் ஆகாயத்தாமரைகள் அடைத்து உள்ளதால், மழைநீா் வெளியேற முடியாத நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது.
எனவே, ஆகாயத்தாமரைகள் உள்ள இடங்களில், நீா்வள ஆதார துறையினா் உரிய ஆய்வு நடத்தி உடனடியாக அப்புறப்படுத்தி தண்ணீரை வடிய வைக்க வேண்டும். தண்ணீா் வடியும் வரை காலம் தாழ்த்தாமல் தமிழக அரசு பயிா் பாதிப்புகள் குறித்து உடனடியாக கணக்கெடுப்பு பணிகளை தொடங்க வேண்டும். ஆய்வு என்ற பெயரில் தமிழகத்துக்கு வரும் மத்திய குழுவால் எந்த பயனும் இல்லை. எனவே, தமிழக அரசு விவசாயிகளை பாதுகாக்க கணக்கெடுப்பு பணி நடத்தி, நிவாரணத்தை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்றாா்.
பேட்டியின்போது சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வி.பி. நாகை மாலி, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாநிலத் தலைவா் ரவீந்திரன், சிபிஎம் நாகை மாவட்டச் செயலாளா் வி. மாரிமுத்து ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.