காரைக்கால் - திருச்சி பயணிகள் ரயில் பகுதியாக ரத்து
நாகப்பட்டினம்: திருவாரூா் அருகே குளிக்கரை ரயில் பாதையில் நடைபெறும் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, காரைக்கால் - திருச்சி - காரைக்கால் பயணிகள் ரயில்கள் தஞ்சை - காரைக்கால் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே திருச்சி கோட்ட மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் ஆா். வினோத் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
திருச்சி கோட்டத்தில் காரைக்கால் - தஞ்சை ரயில் பாதையில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகின்றன. இதனால், திருச்சியிலிருந்து காலை 8.30 மணிக்கு புறப்படும் திருச்சி - காரைக்கால் டெமு ரயில் (76820) மற்றும் காரைக்காலில் இருந்து பிற்பகல் 2.55 மணிக்கு புறப்படும் காரைக்கால் - திருச்சி டெமு ரயில் (76819) டிச.12, 14, 16, 18 ஆகிய தேதிகளில் காரைக்கால் - தஞ்சை இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இந்த ரயில்கள் மேற்கண்ட தேதிகளில் தஞ்சை - திருச்சி - தஞ்சை இடையே வழக்கமான நேரத்தில் இயக்கப்படும். எனவே பயணிகள் தங்கள் பயணத் திட்டத்தை மாற்றியமைத்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனா் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.