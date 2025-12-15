நாகப்பட்டினம்
சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்
நாகை மாவட்ட கிறிஸ்துவ நல்லெண்ண இயக்கம் மற்றும் கிறிஸ்தவ ஊழியா் ஐக்கியம் சாா்பில் சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் விழா
நாகப்பட்டினம்: நாகை மாவட்ட கிறிஸ்துவ நல்லெண்ண இயக்கம் மற்றும் கிறிஸ்தவ ஊழியா் ஐக்கியம் சாா்பில் சமத்துவ கிறிஸ்துமஸ் விழா ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.
நாகை புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள அவுரித்திடலில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு, கிறிஸ்துவ நல்லெண்ண இயக்கத்தின் தலைவா் இனிகோ இருதயராஜ் தலைமை வகித்தாா்.
விழாவில், நாகை மக்களவை உறுப்பினா் வை. செல்வராஜ், தமிழ்நாடு மீன் வளா்ச்சிக் கழகத் தலைவா் என். கௌதமன் மற்றும் இந்து, இஸ்லாமியா் உள்ளிட்ட அனைத்து மதத் தலைவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
மத நல்லிணக்கத்தை வலியுறுத்தும் விதமாக அனைத்து மதத்தினரும் இணைந்து கிறிஸ்மஸ் கேக் வெட்டினா்.