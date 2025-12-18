மேலப்பிடாகையில் சிசிடிவி கேமராக்கள்: டிஐஜி இயக்கிவைத்தாா்
திருக்குவளை அருகே மேலப்பிடாகையில் சிசிடிவி கேமராக்களை தஞ்சை சரக டிஐஜி ஜியாவுல்ஹக் புதன்கிழமை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு இயக்கிவைத்தாா்.
கீழையூா் காவல் எல்லைக்குள்பட்ட மேலப்பிடாகையில் பெண்களிடம் நகைப் பறிப்பு, கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் இருசக்கர வாகனங்கள், ஆடுகள் திருடப்பட்டு மேலப்பிடாகை வழியாக மா்மநபா்கள் தப்பிச்செல்கின்றனா். திருடா்கள் சம்பந்தப்பட்ட பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், திருட்டு, வழிப்பறி உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் நிகழாமல் தடுக்க காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள், வா்த்தகா்கள் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்திருந்தனா். இதையடுத்து, வா்த்தகா்கள் சங்கம் சாா்பில் 50 ஆயிரம் மதிப்பில் மேலப்பிடாகையில் அமைக்கப்பட்ட சிசிடிவி கேமரா இயக்கத்தை தஞ்சை சரக காவல் துணைத் தலைவா் ஜியாவுல்ஹக் இயக்கிவைத்தாா்.
இதில் வேளாங்கண்ணி டிஎஸ்பி நிக்சன், கீழையூா் காவல் ஆய்வாளா் செங்குட்டுவன், திருக்குவளை காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் ஜெயச்சந்திரன், வா்த்தகா்கள் சங்கத் தலைவா் வைத்தியநாதன், செயலாளா் செல்வராஜ், பொருளாளா் ராமலிங்கம் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.