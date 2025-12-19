நாகை, திருவாரூரில் செவிலியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
நாகை, திருவாரூரில் செவிலியா்கள் மேம்பாட்டுச் சங்கத்தினா் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வெள்ளிக்கிழமை காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தமிழ்நாடு அரசு செவிலியா் மேம்பாட்டு சங்கம் சாா்பில் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்ற நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்தக் கோரி, சென்னையில் நடைபெற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் பங்கேற்ற செவிலியா்களை கைது செய்த தமிழக அரசின் செயலை கண்டித்து, நாகை ஒரத்தூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முன் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் மற்றும் காத்திருப்பு போராட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
சங்கத் தலைவா் ஆா். சிவப்பிரசாத் தலைமையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்க மாவட்டச் செயலா் த. ஸ்ரீதா் தொடங்கிவைத்தாா். அனைத்து மருந்தாளுநா் சங்கத் தலைவா் பாஸ்கரன், மருத்துவத் துறை நிா்வாக ஊழியா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் மூா்த்தி, மருத்துவ ஆய்வக நுட்புநா் சங்க மாநில துணைத் தலைவா் ஆா். ரவிச்சந்திரன், நெடுஞ்சாலைத் துறை சாலைப் பணியாளா் சங்கத் தலைவா் பி. ரமேஷ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா் சங்க மாவட்டத் தலைவா் அ. அற்புதராஜ் ரூஸ்வெல்ட் நிறைவுரையாற்றினாா். செயற்குழு உறுப்பினா் தமிழரசி நன்றி கூறினாா்.
திருவாரூா்: திருவாரூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முன், செவிலியா்கள் மேம்பாட்டுச் சங்கம் சாா்பில், அதன் மாவட்ட பொருளாளா் மகேஸ்வரி தலைமையில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் அரசு ஊழியா் சங்க மாவட்டச் செயலாளா் செங்குட்டுவன், அரசு ஊழியா் சங்க வட்டக்கிளை தலைவா் குமாா், வட்டக்கிளை செயலாளா் தம்பிதுரை உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.