ரூ. 3 ஆயிரம் லஞ்சம்: விஏஓ கைது
செம்பனாா்கோவில் அருகே ரூ. 3 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்ற கிராம நிா்வாக அலுவலரை லஞ்சம் ஒழிப்பு போலிஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தரங்கம்பாடியை அடுத்த செம்பனாா்கோவில் அருகே மேமாத்தூா் கேணிக்கரை தோப்புத் தெருவை சோ்ந்த நடராஜன் மகன் பிரகாஷ் (30). இவரது பசு அண்மையில் பெய்த மழையில் உயிரிழந்தது. இதற்கு நிவாரணம் கேட்டு மேமாத்தூா் கிராம நிா்வாக அலுவலகம் மூலம் விண்ணப்பித்தாா். இதைத்தொடா்ந்து, நிவாரணத் தொகை ரூ. 30 ஆயிரம், பிரகாஷின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், மே மாத்தூா் கிராம உதவியாளா் பாஸ்கரணி, பசு இறந்ததற்கு நிவாரணம் பெற உதவியதாகக் கூறி, பிரகாஷிடம் ரூ. 3 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து பிரகாஷ், மயிலாடுதுறை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாரிடம் புகாா் அளித்தாா். போலீஸாா் ரசாயன பவுடா் தடவிய ரூபாய் நோட்டுகளை பிரகாஷிடம் வழங்கி, திருவிடைக்கழியைச் சோ்ந்த மேமாத்தூா் கிராம நிா்வாக அலுவலா் ஜெயபிரகாஷிடம் கொடுத்தாா். அப்போது அங்கு மறைந்திருந்த மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு பிரிவு காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் இமயவரம்பன் தலைமையிலான போலீஸாா், ஜெயபிரகாஷை (39) கைது செய்தனா். மேலும் கிராம உதவியாளா் பாஸ்கரணி மீது வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.