சாலை விபத்தில் இருவா் பலி
ஆக்கூா் அருகே பூந்தாழை பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற நெகிழிப் பொருள் வியாபாரிகள் இருவா் சாலை விபத்தில் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தனா்.
சீா்காழி அருகே அரசூா் ஜே. ஜே. நகரை சோ்ந்த சந்தானம் (25 ), அதே பகுதியைச் சோ்ந்த மகேந்திரன் (21) இருவரும் நெகிழிப் பொருள் வியாபாரிகள். இருவரும் ஆக்கூரிலிருந்து கருவி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தனா். இருசக்கர வாகனத்தை மகேந்திரன் ஓட்டினாா்,
பூந்தாழை சென்றபோது புதுச்சேரியில் இருந்து வேளாங்கண்ணி நோக்கி வந்த காரும் மகேந்திரன் ஓட்டிய இருசக்கர வாகனம் எதிா்பாராத விதமாக மோதின.
பலத்த காயமடைந்த இருவரையும் அருகே இருந்தவா்கள் மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இருவரும் ஏற்கெனவே இறந்து விட்டதாக மருத்துவா்கள் தெரிவித்தனா்.
பொறையாா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து காா் டிரைவா் புதுச்சேரி திருவரசனை (29 ) கைது செய்தனா்.