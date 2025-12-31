நூல்களை வாசித்தால் சிறந்தவா்களாக உருவாகலாம்: முன்னாள் அமைச்சா் வைகைச்செல்வன்
நூல்களை வாசிப்பதன் மூலம் சிறந்தவா்களாக உருவாகலாம் என்றாா் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் வைகைச்செல்வன்.
நாகை சா் ஐசக் நியூட்டன் கல்லூரியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற, அக்கல்வி நிறுவனா் ரெ. தண்டபாணி பிள்ளையின் 20-ஆம் ஆண்டு நிறுவனா் நாள் விழாவில் பங்கேற்று மேலும் அவா் பேசியது: ஒருவரின் வாழ்க்கையில் கல்வி என்பது மிகவும் முக்கியம். அறிவு எல்லாவற்றுக்கும் தலைமையானது.
மனம் மாறுபட்டுக்கொண்டே இருக்கும். மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டுமெனில் அதற்கு அறிவு அவசியமாகிறது. நாள்தோறும் சிறந்த நூல்களின் நூறு பக்கங்களை படிப்பதின் மூலம் சிறந்தவா்களாக உருவாக முடியும்.
1998-ஆம் ஆண்டில் அணுகுண்டை வெடிக்கச் செய்து உலகத்தை திரும்பி பாா்க்க வைத்தவா் அப்துல் காலம். எந்த வசதியும் இல்லாத பகுதியில் இருந்த வந்த அவா் 11-ஆவது குடியரசு தலைவரானாா். கல்வி, உழைப்பால் உயா்ந்தவா் அவா். தற்போது அனைத்து வசதிகளும் எளிதாக கிடைப்பதால் மாணவா்கள், அதன்மூலம் தங்களை மேம்படுத்திகொள்ளவேண்டும்.
பாரதியாா் கவிதைகள் காலம் கடந்தும் பேசப்படுகிறது. இதேபோன்று மாணவா்கள் தங்களது அடையாளத்தை எந்தநிலையிலும் இழக்கக் கூடாது. ஒருவருக்கு ஒருவா் இடையே பொருளாதராம், கலாசாரம் என பல்வேறு வேறுபாடுகள் உள்ளன. ஆனால் நேரம் என்பது அனைவருக்கு பொதுவானது. நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்தி உயா்ந்த இடத்தை பிடிக்க வேண்டும் என்றாா்.
கல்வி நிறுவனத் தலைவா் த. ஆனந்த் தலைமையில் நடைபெற்ற விழாவில், முன்னாள் அமைச்சா்கள் ஜீவானந்தம், ஜெயபால், கல்வி நிறுவன செயலா் த. மகேஸ்வரன், இயக்குநா் த. சங்கா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.