வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கான கணக்கெடுப்பு படிவம் வழங்கும் பணி: ஆட்சியா் ஆய்வு
நாகை மாவட்டத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கான கணக்கெடுப்பு படிவம் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் மூலம் வீடுவீடாக வழங்கும் பணியை மாவட்ட ஆட்சியா் ப. ஆகாஷ் செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டாா்.
மாவட்டத்தில் வாக்காளா் பட்டியில் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கான கணக்கெடுப்புப் படிவம் வழங்கும் பணிகள் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கின. இதன் ஒரு பகுதியாக நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குட்பட்ட வேதாரண்யம் நகா்ப்புறம் ஏரிக்கரை, தேரடி கீழவீதி, பூப்பட்டி, அண்டா்காடு கிராமம், கத்திரிப்புலம் ஆகிய கிராமங்களிலும், கீழ்வேளுா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குட்பட்ட வேளாங்கண்ணி பேரூராட்சி கொய்யாத்தோப்பு பகுதியிலும், வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கான கணக்கெடுப்புப் படிவம், வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் மூலம் வாக்காளா்களுக்கு வீடுவீடாக வழங்கும் பணிகள் நடைபெற்றன.
இப்பணிகளை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியருமான ப. ஆகாஷ், நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
இதுதொடா்பாக ஆட்சியா் கூறும்போது, மாவட்டத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கான கணக்கெடுப்புப் படிவம் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் வீடுவீடாக வாக்காளா்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இப்பணிக்கு 653 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் மற்றும் 67 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களுக்கான மேற்பாா்வையாளா்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா். கணக்கெடுப்புப் படிவம் வழங்குவது மீளப்பெறுவது தொடா்பாக, அனைத்து வட்டத்திலும் உள்ள தனி வட்டாட்சியா், கண்காணிப்பாளா்களாக நியமிக்கப்பட்டு, கணக்கெடுப்பு படிவம் வழங்கும் பணி தொடா்ந்து கண்காணிப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், இப்பணி தொடா்பாக சந்தேகங்கள் ஏதும் இருப்பின், நாகை சட்டப்பேரவை வாக்காளா் பதிவு அலுவலக தொலைபேசி எண் 04365 248833, -வேதாரண்யம் சட்டப்பேரவை வாக்காளா் பதிவு அலுவலக தொலைபேசி எண் 04369 299650, கீழ்வேளுா் சட்டப்பேரவை வாக்காளா் பதிவு அலுவலக தொலைபேசி எண் 04366 275493 மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கட்டணமில்லா தோ்தல் கட்டுப்பாடு தொலைபேசி எண் 1950 -ஐ வாக்காளா்கள் தொடா்பு கொள்ளலாம் என்றாா்.
வேதாரண்யம் சாா் ஆட்சியா் அமீத் குப்தா, வேதாரண்யம் வட்டாட்சியா் ராஜா, கீழ்வேளுா் வட்டாட்சியா் கவிதாஸ் மற்றும் அரசு அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.