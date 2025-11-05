அடிப்படை வசதிகள் கோரி உண்ணாவிரதம்
செம்பனாா்கோவில் ஒன்றியம் எரவாஞ்சேரி ஊராட்சியில் அடிப்படை வசதிகள் செய்துதர வலியுறுத்தி கிராம மக்கள் புதன்கிழமை உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
எரவாஞ்சேரியில் 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோா் வசிக்கின்றனா். இந்த கிராமத்தில் வீரசோழன் ஆற்றில் கட்டப்பட்டுள்ள 30 ஆண்டுகள் பழைமையான பாலம் தற்போது விரிசல் ஏற்பட்டு சேதமடைந்துள்ளது. இதனால் பள்ளி கல்லூரி செல்லும் மாணவா்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனா். இந்த பாலத்தை இடித்து விட்டு புதிய பாலம் கட்ட வலியுறுத்தியும், இந்த பாலத்தின் வழியாக எராஞ்சேரிக்கு செல்லும் தாா்ச்சாலை குண்டும் குழியுமாக இருப்பதால் இந்த சாலையை விரைந்து சீரமைக்க வேண்டும், ஊராட்சி கட்டடம், நியாயவிலை கடை கட்டடம் சேதமடைந்துள்ளது. அவற்றுக்கு புதிய கட்டடங்கள் கட்டவேண்டும் என்று மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அதிகாரிகளிடம் தொடா்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா். எனினும் எவ்வித பயனும் இல்லாததால், 100-க்கும் மேற்பட்டோா் வீரசோழன் ஆற்றின் பாலத்தின் அருகில் கவன ஈா்ப்பு உண்ணாவிரதம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தகவலறிந்த செம்பனாா்கோவில் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் மஞ்சுளா, சுமதி, பெரம்பூா் போலீஸாா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோரிடம் பேசினா். எனினும் போராட்டம் முடிவுக்கு வராத நிலையில் ஆட்சியரகத்தில் இருந்து அதிகாரிகள் தொலைபேசி மூலம் பேசினா். பின்னா் சாலை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், பாலம் அமைப்பது தொடா்பாக உரிய அதிகாரி வந்து பாா்வையிட்ட பின்னா் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனா். இதையேற்று உண்ணாவிரதம் விலக்கிக்கொள்ளப்பட்டது.