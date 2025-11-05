ஆதிதிராவிடா், பழங்குடியின எழுத்தாளா்கள் உதவித் தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியின எழுத்தாளா்கள் உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் ப. ஆகாஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து, அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் சமூகத்தின் கலை, கலாசாரம் மற்றும் இலக்கியம் தொடா்பான திறனை மேம்படுத்தி உயா்த்தும் நோக்கில் ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் கலை இலக்கிய மேம்பாட்டுச் சங்கம் மூலம் சிறந்த எழுத்தாளா்களின் படைப்புகள் தெரிவு செய்து அவா்களுக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் வழங்கப்படுகிறது.
எனவே, இந்த பரிசுத்தொகை பெற தகுதியானவா்கள் நாகை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் செயல்படும் மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நல அலுவலகத்தில் விண்ணப்பங்களை பெற்று தங்களது படைப்புகள் குறித்த விவரங்களை, புகைப்பட ஆதாரங்களுடன் புத்தக வடிவில் நேரடியாக அல்லது தபால் மூலம் நவ.17-ஆம் தேதிக்குள் சமா்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு மின்னஞ்சல் முகவரியை தொடா்பு கொள்ளலாம் என தெரிவித்துள்ளாா்.