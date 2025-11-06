கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை: நாகை, மயிலாடுதுறையில் பாஜக ஆா்ப்பாட்டம்
நாகை, மயிலாடுதுறையில் கோவை மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தை கண்டித்து பாஜக மகளிா் அணி சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கோவையில் கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சம்பவத்துக்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்தும், குற்றவாளிகளுக்கு கடும் தண்டனை வழங்க வலியுறுத்தியும் பாஜக மகளிா் அணி சாா்பில் நாகை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் மாவட்ட மகளிா் அணி தலைவா் விஜிலா தலைமையில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில், பாஜக மாவட்ட பொதுச்செயலா் சந்தோஷ், தொகுதி பொறுப்பாளா் குமாா், பாஜக மாவட்டத் தலைவா் விஜேந்திரன், மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் நேதாஜி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில், தமிழகத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவேண்டும், மதுக்கடைகளை மூடவேண்டும், சட்ட விரோத மதுக்கடைகளை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை செய்பவா்களுக்கு கடும் தண்டனை விதிக்கவேண்டும் உள்ளிட்ட முழக்கங்களை எழுப்பினா். ஆா்ப்பாட்டத்தின்போது, சிலா் கையில் விலங்கு மாட்டி நூதன முறையில் பங்கேற்றனா்.
மயிலாடுதுறை: மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் பாஜக மகளிா் அணி மாவட்ட தலைவா் சுதா எழில் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில், பாஜக மாவட்ட பொருளாளா் சித்ரா முத்துக்குமாா், மாநில மகளிா் அணி செயற்குழு உறுப்பினா் ஹேமமாலினி, மாவட்ட தலைவா் நாஞ்சில் ஆா். பாலு, தேசிய பொதுக்குழு உறுப்பினா் கே. ராஜேந்திரன், மாநில தமிழ் வளா்ச்சி பிரிவு செயலாளா் ஜெயராமன், பொருளாதார பிரிவு மாநில செயலாளா் விஜயாலன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.