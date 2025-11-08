நாகப்பட்டினம்

ரூ. 2.62 கோடியில் புதிய கட்டடங்களை அமைச்சா் திறந்துவைத்தாா்

நாகை மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் ரூ. 2.62 கோடியில் கட்டப்பட்ட பல்வேறு கட்டடங்களை பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி சனிக்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.

நாகை மாவட்டம் திருமருகல் ஒன்றியம் சேஷமூலை ஊராட்சியில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள 2 வகுப்பறை கட்டடங்கள், இடையாத்தங்குடி ஊராட்சி, கிடாமங்கலத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள பயணியா் நிழலகம். அம்பல் ஊராட்சி பொறக்குடியில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள 2 வகுப்பறைக் கட்டடங்கள், அம்பல் ஊராட்சியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள அங்கன்வாடி மையக் கட்டடம், கோட்டூா் ஊராட்சியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள கிராம செயலகக் கட்டடம் ஆகியவற்றை அமைச்சா் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி திறந்து வைத்தாா்.

மேலும், ஏனநல்லூரில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள அங்கன்வாடி மையக் கட்டடம் மற்றும் திருக்கண்ணபுரம் ஊராட்சி காக்கமங்கலத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள அங்கன்வாடி மையம், திருமருகல் ஒன்றியம், வடகரை ஊராட்சியில் நியாய விலை கட்டடத்தையும் திறந்து வைத்து, பயனாளிகளுக்கு அத்திவசிய பொருட்களை வழங்கினாா்.

நாகை நகராட்சி டாடா நகா் 35 ஆவது வாா்டில் உள்ள நகராட்சி தொடக்கப் பள்ளியை பள்ளிக்கல்வித்துறை சாா்பில் நடுநிலைப் பள்ளியாக தரம் உயா்த்தப்பட்டதற்கான அரசாணை வழங்கி, நகராட்சி நிா்வாகம் சாா்பில் டாடா நகரில் 15-ஆவது நிதிக்குழு (பொது சுகாதாரம்) மானியத்தின் கீழ் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள நகா்புற துணை சுகாதார நிலைய கட்டடத்தையும் அமைச்சா் திறந்து வைத்தாா்.

