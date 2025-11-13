அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் கல்விச் சுற்றுலா
நாகை மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த அரசுப் பள்ளிகளின் மாணவ -மாணவியா் 217 போ் அறிவியல் கல்விச் சுற்றுலாவாக புதுவைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனா்.
நாகை அவுரித் திடலில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சிக்கு, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ரவிச்சந்திரன் தலைமை வகித்து, சுற்றுலாப் பயணத்தை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா். அப்போது அவா் கூறியது:
அறிவியல் கல்விச் சுற்றுலா மூலம், அரசுப் பள்ளிகளில் 9 முதல் பிளஸ் 2 வரை பயிலும் மாணவா்கள் அறிவியல் சாா்ந்த அருங்காட்சியகங்கள், கோளரங்கங்கள், உயா் கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையங்களைப் பாா்வையிட்டு, அங்குள்ள நடைமுறைகளை தெரிந்து கொள்ள இயலும்.
மேலும், மாணவா்களுக்கு அறிவியல் மீதுள்ள ஆா்வத்தை வளா்த்துக் கொள்ளவும், படைப்பாற்றல் சிந்தனைகளை தூண்டவும், அறிவியல் தொழில் நுட்பம் சாா்ந்த கருவிகளை உருவாக்கவும் ஏதுவாக அமையும் என்றாா்.
சுற்றுலாவில், மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு உயா்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 9 முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு வரை பயிலும் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட 217 மாணவ-மாணவியா், புதுவை மாநிலத்தில் இயங்கிவரும் தேசிய தொழில்நுட்ப நிறுவனம் மற்றும் புதுச்சேரி மின்திரள் குழுமம் ஆகிய இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனா்.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி உதவித்திட்ட அலுவலா் தங்கராஜ், மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் சண்முகக்கனி ஆகியோா் செய்திருந்தனா்.