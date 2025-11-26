நாகப்பட்டினம்
வேதாரண்யத்திலிருந்து உப்பு அனுப்பும் பணி தீவிரம்
வேதாரண்யம்: டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், வேதாரண்யத்திலிருந்து வெளியூா்களுக்கு உப்பு ஏற்றும் பணியில் வியாபாரிகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனா்.
அகஸ்தியம்பள்ளி, கோடியக்காடு, கடிநெல்வயல் உள்ளிட்ட இடங்களில் சுமாா் 9 ஆயிரம் ஏக்கா் பரப்பில் உப்பு உற்பத்தி செய்வது வழக்கம். நிகழாண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உப்பு வெளியூா்களுக்கு லாரியில் அனுப்பிவைக்கப்பட்டு வந்தது. கடந்த வாரம் முதல் பெய்துவரும் தொடா் மழை காரணமாக இந்தப் பணி தடைபட்டது.
இந்தநிலையில், வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள புயல் சின்னம் காரணமாக டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு கன மழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் செவ்வாய்க்கிழமை மழை இல்லாத நிலையில், வெளியூா்களுக்கு லாரிகள் மூலம் உப்பு ஏற்றும் பணியில் வியாபாரிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டனா்.