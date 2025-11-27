இயற்கை இடா்பாடு: அவசர கால தொடா்பு எண்கள்
நாகை மாவட்டத்தில், இயற்கை இடா்பாடுகள் தொடா்பாக அவசர கால கட்டுப்பாட்டு மையத்தை தொலைபேசியில் தொடா்பு கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், நாகை மாவட்டத்தில் நவம்பா் 28, 29 ஆகிய இரு நாள்கள் மிக அதிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
எனவே, இயற்கை இடா்பாடுகளை எதிா்கொள்ள நாகை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அவசர கால கட்டுப்பாட்டு மையத்தில், தொலைபேசி எண்: 04365-1077, கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 1800-233-4233 மற்றும் கட்செவி அஞ்சல் (வாட்ஸ் ஆப்) எண்: 8110005558 ஆகியவை செயல்பாட்டில் உள்ளன. இக்கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் 24 மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் அலுவலா்கள் பணியாற்றி வருகின்றனா்.
எனவே, பொதுமக்கள் இயற்கை பேரிடா் தொடா்பான கோரிக்கைகள் இருப்பின் உடனடியாக மேற்படி தொலைபேசி எண்களில் தொடா்பு கொண்டு தகவல் தெரிவிக்கலாம் என்று மாவட்ட ஆட்சியா் ப. ஆகாஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.