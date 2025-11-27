நாகப்பட்டினம்
பலத்த தரைக்காற்று
வேதாரண்யம் பகுதியில் வடக்கு திசையில் இருந்து வழக்கத்தை விட வேகமான தரைக்காற்று வியாழக்கிழமை மாலை முதல் வீசியது.
இலங்கைக்கு அருகே வங்கக் கடலில் நிலை கொண்டுள்ள புயல் சின்னம் காரணமாக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், வேதாரண்யம் பகுதியில் வியாழக்கிழமை காலை தொடங்கி ஆங்காங்கே லேசான மழைத் தூரல் இருந்த நிலையில், நாள் முழுவதும் மந்தமான வானிலை தொடா்ந்தது. மாலை முதல் வடக்கு திசையில் இருந்து தெற்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள கடல் நோக்கி வழக்கத்தை விட வேகமான தரைக்காற்று வீசியது.