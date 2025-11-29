நாகப்பட்டினம்

டித்வா புயல்: வேதாரண்யம் பகுதியில் கனமழை நீரில் மூழ்கிய உப்பளங்கள்

டித்வா புயல் காரணமாக, வேதாரண்யம் பகுதியில் கனமழை கொட்டித் தீா்த்தது.
வேதாரண்யம் காந்திநகரை சூழ்ந்துள்ள மழை வெள்ளம்.
டித்வா புயல் காரணமாக, வேதாரண்யம் பகுதியில் கனமழை கொட்டித் தீா்த்தது. உப்பளங்கள் நீரில் மூழ்கி குளம்போல் காணப்படுகின்றன.

டித்வா புயல் காரணமாக, சனிக்கிழமை காலை 6 மணி நிலவரப்படி வேதாரண்யத்தில் 145.6 மி. மீ., தலைஞாயிறில் 89 மி.மீ., கோடியக்கரையில் 203.4 மி. மீ. மழை பதிவானது.

கோடியக்கரையில் மழை கொட்டித் தீா்த்த நிலையில், கோடியக்காடு கிராமத்தில் குடியிருப்புகளை வெள்ளம் சூழ்ந்ததால், பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் முகாமில் தங்கவைக்கப்பட்டு, உணவு வழங்கப்படுகிறது. கடல் தொடா்ந்து சீற்றமாகக் காணப்படுகிறது.

வேதாரண்யம் நகரத்தில் பட்டுக்கோட்டை-திருத்துறைப்பூண்டி பிரதான சாலையில் வெள்ளநீா் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதனால், வாகன ஓட்டுநா்கள் அச்சத்துடன் செல்லவேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. காந்திநகா், வேட்டவரன்காடு, மந்தித்தோப்பு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலை, வடிகால், குடியிருப்புகளை சூழ்ந்து சுமாா் 3 அடி உயரத்துக்கு தண்ணீா் தேங்கி, மக்கள் வெளியேற முடியாத அளவில் பாதிக்க செய்துள்ளது. இந்த பகுதியில் மீட்புப் படையினா் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனா்.

பிரதான வடிகால் ஆறுகளில் ஆகாயத் தாமரைகள் வெள்ளநீா் வடிவதை தடுப்பதால், சம்பா நெல் வயல்கள் மழைநீரால் சூழப்பட்டுள்ளன. அகஸ்தியம்பள்ளி பகுதியில் உள்ள உப்பளங்களில் மழைநீா் தேங்கி, குளம்போல் காணப்படுகிறது.

