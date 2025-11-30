நாகப்பட்டினம்
திருமருகல்: குடியிருப்புகளில் மழைநீா் புகுந்தது
திருமருகல் மேலவீதி அக்ரஹாரம் பகுதியில் உள்ள நரியங்குட்டையில் மழைநீா் நிரம்பி சாலைகள் மற்றும் வீடுகளில் புகுந்தது.
நரியங்குட்டையின் பரப்பளவு 1 -ஹெக்டா். ஆனால், குளத்தைச் சுற்றி உள்ளவா்கள் நரியங்குட்டையை ஆக்கிரமித்ததால் குளத்தின் பரப்பளவு குறைந்து, மழை நீா் அதிகளவு தேங்கி தற்போது சாலைகளிலும் அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளையும் சூழ்ந்துள்ளது.
மழைக்காலம் முடிந்து சம்பந்தப்பட்ட துறையினா் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள குளத்தை மீட்டு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என இப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.