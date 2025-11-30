மின் தடையால் இருளில் மூழ்கிய நாகை மாவட்டம்
நாகையில் புயல் மழையால் மின் விநியோகத்தில் பழுது ஏற்பட்டதால், மாவட்டத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் 24 நேரம் மின் தடை ஏற்பட்டது.
டித்வா புயல் காரணமாக நாகை மாவட்டத்தில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. இதையடுத்து மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மற்றும் தீவிர முன்னேற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இந்நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை 3 மணிக்கு தொடங்கிய மழை இரவில் வலுவடைந்து கன மழையாக மாறியது. இதில் இரவு முழுவதும் மழை கொட்டித்தீா்த்த நிலையில் சனிக்கிழமையும் மழை தொடா்ந்தது.
இந்நிலையில், நாகை மாவட்டம் சிக்கல் மின் வாரிய பிரதான விநியோகப் பிரிவில் பழுது ஏற்பட்ட நிலையில், சனிக்கிழமை காலை 10.30 மணியளவில் நாகையின் முக்கிய பகுதிகளான புத்தூா், மஞ்சக்கொல்லை, பொரவாச்சேரி, சிக்கல் மற்றும் சுற்றியுள்ள 25 குக்கிராமங்களில் மின்தடை ஏற்பட்டது.
நாள் முழுவதும் மின்தடை ஏற்பட்டதால், உணவகங்கள், வணிக நிறுவனங்கள், கடைகள் என அனைத்தும் இருளில் மூழ்கிய நிலையில், அவை மாலைக்கு மேல் அடைக்கப்பட்டன. மேலும் வீடுகளும் இருளில் மூழ்கின.
இந்நிலையில், பொதுமக்கள் ஏராளமானோா், மாவட்ட நிா்வாகம் அறிவித்திருந்த அவசர உதவி மையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்த நிலையில் ஒரு மணி நேரத்தில் மின் விநியோகம் சீராகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும் மின் வாரிய அதிகாரிகளை தொடா்பு கொண்டபோதும் முறையான பதில் கிடைக்கவில்லை.
இதனால் நாகையில் சிக்கல் பகுதியில் இருந்து புதிய பேருந்து நிலையம் வரையுள்ள நகா்ப்பகுதிகள் மற்றும் பல்வேறு கிராமங்கள் முழுவதும் சனிக்கிழமை இரவு முழுவதும் இருளில் மூழ்கின.
மின் விநியோகம் இல்லாததால், மக்கள் வீடுகளுக்குள் முடங்கிய நிலையில், நாகையின் பிரதான சாலைகள் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான பகுதிகள் ஜன நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.
மாவட்ட நிா்வாகத்துக்கும் தொடா் புகாா்கள் சென்ற நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10 மணிக்குத்தான் மின் விநியோகம் சீரானது. சனிக்கிழமை காலை 10 மணி முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10 மணி வரை 24 மணி நேரம் மின்தடை ஏற்பட்டதால், மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினா்.