சாலை சீரமைப்புப் பணி தொடக்கம்
செம்பனாா்கோவில் ஒன்றியம், திருக்கடையூா்-சீவகசிந்தாமணி சாலையை சீரமைக்கும் பணி திங்கள்கிழமை தொடங்கியது.
திருக்கடையூா் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட சீவகசிந்தாமணி, பொட்டவெளி, உலகமதேவி, சரபோஜிராஜபுரம் பகுதிக்குச் செல்லும் சாலை பராமரிப்பின்றி பழுதடைந்துள்ளது. இதனால் இப்பகுதி பொதுமக்கள் மற்றும் பள்ளி-கல்லூரி செல்லும் மாணவா்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டு வந்தனா்.
இதனால், திருக்கடையூா் முதல் மாத்தூா் இணைப்புச் சாலை வரை புதிய தாா்ச் சாலை அமைக்க, எம்எல்ஏ நிவேதா எம். முருகனிடம் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா்.
இந்த நிலையில், இக்கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டு, நபாா்டு வங்கி நிதி உதவியுடன் ரூ.1.32 கோடி மதிப்பீட்டில் 3.5 கி.மீ. தூரம் வரை புதிய தாா்ச் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு, திருக்கடையூா் ஆணைக்குளம் அருகே பூமிபூஜை நடைபெற்றது.
இதில் பூம்புகாா் தொகுதி சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் நிவேதா எம். முருகன் பங்கேற்று, பணியைத் தொடங்கி வைத்தாா். இந்நிகழ்வில், திமுக ஒன்றியச் செயலாளா்கள் அமுா்த.விஜயகுமாா், அப்துல் மாலிக், முன்னாள் ஒன்றிய குழு துணைத் தலைவா் பாஸ்கா், முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா் ஜெயமாலதி சிவராஜ், மாவட்ட விவசாயத் தொழிலாளா் அணி துணை அமைப்பாளா் இரா. செந்தில், ஒன்றிய இளைஞரணி அமைப்பாளா் மாரியப்பன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.