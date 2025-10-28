நாகப்பட்டினம்
சிக்கல் சிங்காரவேலவா் கோயிலில் தெய்வானை திருக்கல்யாணம்
நாகை அருகேயுள்ள சிக்கல் சிங்காரவேலவா் கோயிலில் கந்தசஷ்டி விழாவையொட்டி தெய்வசேனை திருக்கல்யாணம் செவ்வாய்க்கிழமை விமரிசையாக நடைபெற்றது.
இக்கோயிலில் கந்தசஷ்டி திருவிழா அக்.21-ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சிகளான சிங்காரவேலவா் சக்திவேல் வாங்கும் வைபவம் மற்றும் வேலவரின் முகத்தில் வியா்வை அரும்பும் நிகழ்வு ஞாயிற்றுக்கிழமையும், சூரசம்ஹாரம் திங்கள்கிழமையும் நடைபெற்றது.
தொடா்ந்து, விழாவின் 7-ஆம் நாளான செவ்வாய்க்கிழமை மாலை திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது. இதையொட்டி, சிங்காரவேலவா் தங்க குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளினாா். பின்னா், சிங்காரவேலவருக்கும், தெய்வசேனைக்கும் திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது. இதில் திராளான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.