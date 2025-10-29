நாகையில் அறுபடை வீடு ஆன்மிகச் சுற்றுலா தொடக்கம்
நாகையில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை சாா்பில் அறுபடை வீடு ஆன்மீக சுற்றுலா பயணம் புதன்கிழமை தொடங்கியது.
தமிழகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை சாா்பில், ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் கொண்ட முதியவா்களுக்கு அறுபடை வீடு ஆன்மிக சுற்றுலா ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் என சட்டப்பேரவையில் அறிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து நாகை மண்டல இந்து சமய அறநிலையத் துறை சாா்பில் 2025-26-ஆம் ஆண்டுக்கான அறுபடை வீடு ஆன்மிக சுற்றுலாப் பயணம் புதன்கிழமை தொடங்கியது. உதவி ஆணையா் ராஜா இளம்பெரும்வழுதி அறுபடை வீடு ஆன்மிக சுற்றுலா வாகனத்தை தொடங்கி வைத்தாா்.
இதில் நாகை, திருவாரூா் சுற்றுவட்டார பகுதியைச் சோ்ந்த 100 போ் தமிழ்நாடு சுற்றுலாத் துறை பேருந்து மூலம் சென்றனா். நாகையிலிருந்து புறப்படும் பேருந்து சுவாமிமலை, திருத்தணி, பழனி, திருப்பரங்குன்றம், பழமுதிா்ச்சோலை, திருச்செந்தூா் உள்ளிட்ட 6 முருகன் கோயில்களுக்கு சென்று வருகிறது. ஆன்மிக சுற்றுலாவில் பங்கேற்ற பயனாளிகளுக்கு பேருந்து பயணம், உணவு, தங்கமிடம் இந்து சமய அறநிலையத்துறை சாா்பில் கட்டணமின்றி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.