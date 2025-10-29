நாகை மாவட்டத்தில் நவ.1-இல் கிராம சபைக்கூட்டங்கள்
நாகை மாவட்டத்தில் நவ.1-ஆம் தேதி கிராம சபைக் கூட்டங்கள் நடைபெறவுள்ளது என மாவட்ட ஆட்சியா் ப. ஆகாஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து, அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: மாவட்டத்திலுள்ள 193 கிராம ஊராட்சிகளிலும் நவ.1-ஆம் தேதி உள்ளாட்சி தின கிராம சபைக் கூட்டங்கள் நடைபெற உள்ளன. கூட்டத்தில், கிராம ஊராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் பொதுநிதி செலவினம் குறித்து விவாதித்தல், கடந்த ஆண்டு தணிக்கை அறிக்கை கிராம சபை பாா்வைக்கு ஒப்புதல் பெறுதல், ஊரகப் பகுதிகளில் மழைநீா் சேகரிப்பு அமைப்புகள் ஏற்படுத்த எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும்.
மேலும், கொசுக்கள் மூலம் பரவும் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதித்தல், வடகிழக்குப் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதித்தல், 100 நாள் வேலைத் திட்டம், அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலா்ச்சி திட்டம்-தூய்மை பாரத இயக்கம் (ஊரகம்) திட்டம் மற்றும் இதர பொருள்கள் குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணா்வு குறித்த விவாதங்கள் நடைபெறும். கூட்டத்தில், அனைத்து பொதுமக்கள், கிராமத்தை சாா்ந்த அரசு அலுவலா்கள், ஊராட்சி பேரிடா் மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினா்கள், மகளிா் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினா்கள் மற்றும் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கலாம் என தெரிவித்துள்ளாா்.