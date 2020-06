காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தை ஜல்சக்தி அமைச்சகத்தின் கீழ் கொண்டு வந்ததை திரும்பப் பெற வேண்டும்

By DIN | Published on : 06th June 2020 08:14 AM | அ+அ அ- | |