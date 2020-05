கரோனா வைரஸ் தாக்கம் சூழ்நிலையிலும் வேளாண் பணிகள் தடையின்றி நடைபெற தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது

