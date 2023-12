நீடாமங்கலம் அருகே காா் மோதிய வேகத்தில் அரசு பேருந்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது பெண்கள் உள்பட 27 போ் காயம்.

நீடாமங்கலம் அருகே காா் மோதிய வேகத்தில் அரசு பேருந்து பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது பெண்கள் உள்பட 27 போ் காயம்.

By DIN | Published On : 12th December 2023 06:49 AM | Last Updated : 12th December 2023 06:49 AM | அ+அ அ- |