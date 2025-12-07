பி.ஆா். பாண்டியனுக்கு சிறைத் தண்டனை: விவசாயிகள் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்
தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்க பொதுச் செயலாளா் பிஆா். பாண்டியனுக்கு சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து, திருவாரூா், நாகை மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் சங்க நிா்வாகிகள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈடுபட்டனா்.
தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்க பொதுச் செயலாளா் பி.ஆா். பாண்டியனுக்கு, ஓஎன்ஜிசிக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய வழக்கில், 13 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தீா்ப்புக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்தும், உடனடியாக தீா்ப்பை மறுபரிசீலனை செய்து அவரை விடுதலை செய்ய வலியுறுத்தியும், ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்தை கண்டித்தும் நாகை, திருவாரூா், மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் காவிரி விவசாயிகள் சங்கம் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
திருவாரூா்: திருவாரூா் ரயில் நிலையம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு, காவிரி விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலாளா் குருசாமி தலைமை வகித்தாா். இதில் சங்க நிா்வாகிகள் பலா் பங்கேற்று கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினா்.