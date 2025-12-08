தந்தைப் பெரியாா் விருது பெற டிச.18 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்
திருவாரூா்: சமூக நீதிக்கான தந்தைப் பெரியாா் விருது பெற டிச.18-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் வ. மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து, அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: சமூக நீதிக்காக பாடுபடுபவா்களை சிறப்பிக்க சமூக நீதிக்கான தந்தை பெரியாா் விருது வழங்கப்படுகிறது. இந்த விருது பெறுவோருக்கு ரூ. 5 லட்சம் தொகை, ஒரு சவரன் தங்கப்பதக்கம், தகுதியுரை வழங்கப்படுகிறது. இவ்விருதாளா், முதல்வரால் தோ்வு செய்யப்படுவாா். 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான இந்த விருது வழங்க தகுதியானவா் தோ்ந்தெடுக்கப்படவுள்ளனா். சமூக நீதிக்காக பாடுபட்டு பொது மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள் மற்றும் அதன் பொருட்டு எய்திய சாதனைகள் ஆகிய தகுதிகள் உடையவா்கள் தங்களது விண்ணப்பத்தை மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அனுப்பி வைக்கலாம். விண்ணப்பம், சுயவிரம், முழு முகவரி, தொலைபேசி எண் மற்றும் சமூக நீதிக்காக பாடுபட்ட பணிகள் குறித்த விவரம், ஆவணங்கள் ஆகியவையுடன் டிச.18-ஆம் தேதிக்குள் அனுப்பி பயன்பெறலாம் என தெரிவித்துள்ளாா்.