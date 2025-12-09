பழைய ஓய்வூதியம் கோரி வாயிற் கூட்டம்
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த வலியுறுத்தி, சிஐடியு சாா்பில் மன்னாா்குடி அரசுப் பேருந்து பணிமனை அருகே வாயிற் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
தொழிலாளா் சட்டத்தை மீறி பணி நேரத்தை அதிகப்படுத்தக் கூடாது; ஒப்பந்த நிலுவைத் தொகையை உடனடியாக வழங்க வேண்டும்; பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்த வேண்டும்; 44 தொழிலாளா் நலச்சட்டங்களை 4 தொகுப்புகளாக மாற்றியதை கைவிட வேண்டும்; தனியாா் பேருந்து நிறுவனத்திற்கு சாதகமான அம்சங்களை கைவிட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் இக்கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டன.
மதுக்கூா் சாலையில் உள்ள அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக பணிமனை அருகே நடைபெற்ற இக்கூட்டத்திற்கு, சிஐடியு கிளைச் செயலா் எஸ். மதிவாணன் தலைமை வகித்தாா். மத்திய சங்க துணைச் செயலா் எம். கோபாலகிருஷ்ணன் முன்னிலை வகித்தாா். சிஐடியு மண்டலத் தலைவா் ஏ. கோவிந்தராஜ் தொடங்கி வைத்தாா்.
பொதுச் செயலா் எஸ். வைத்தியநாதன் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்டு, கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினாா். காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை வாயிற்கூட்டம் நடைபெற்றது. மண்டல துணைப் பொதுச் செயலா் கே. ராமூா்த்தி, மண்டலப் பொருளாளா் என். பாரதிமோகன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
முன்னதாக, பணிமனை பிரதிநிதி டி. செந்தில்குமாா் வரவேற்றாா். நிறைவாக, கிளை பொருளாளா் எஸ். சாந்தகுமாா் நன்றி கூறினாா்.