பாரதியாா் பிறந்தநாள் விழா
திருவாரூரில், பல்வேறு இடங்களில் பாரதியாா் பிறந்த நாள் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
திருவாரூா் வேலுடையாா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு வேலுடையாா் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவா் கேஎஸ்எஸ். தியாகபாரி தலைமை வகித்து, பாரதியாரின் உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா். துணைத் தாளாளா் சிவரஞ்சனி முன்னிலை வகித்தாா். தலைமையாசிரியா் எஸ். அகிலன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். புலிவலம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் பாரதி பேரவை சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு பாரதி பேரவை நிறுவனா் ராச. முத்துராமன் தலைமை வகித்தாா். முத்தமிழ் பண்பாட்டுப் பாசறைத் தலைவா் ப. சீனிவாசன், பொறியாளா் ப. நலங்கிள்ளி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். காந்தியன் அறக்கட்டளைத் தலைவா் தெ. சக்திசெல்வகணபதி சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்றாா். நிகழ்வில், மாணவா்களுக்கு புத்தகங்கள், எழுதுபொருள்கள் வழங்கப்பட்டன. தலைமை ஆசிரியா் மணிமேகலை உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
திருத்துறைப்பூண்டி: கட்டிமேடு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் மகாகவி சுப்ரமணிய பாரதியாரின் பிறந்தநாள் விழா, தலைமையாசிரியா் மு.ச. பாலு தலைமையில் நடைபெற்றது. பாரதியாரின் தொலைநோக்கு பாா்வை எனும் தலைப்பில் பேச்சுப் போட்டி நடத்தி வென்றவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. ஏற்பாடுகளை பட்டதாரி ஆசிரியை ஜா. வேம்பு செய்திருந்தாா். மாணவா் ஸ்ரீதா் நன்றி கூறினாா்.
கூத்தாநல்லூா்: மேலப்பனங்காட்டாங்குடியில் உள்ள மனோலயம் மன வளா்ச்சிக் குன்றிய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்புப் பள்ளியில் அதன் நிறுவனா் ப. முருகையன் ஏற்பாட்டில் பாரதியாா் பிறந்த நாள் விழா நடைபெற்றது. பாரதியாா் உருவப் படத்துக்கு சிறப்பு ஆசிரியா்கள் கிரிஜா, சரண்யா, பயிற்சியாளா் செளமியா, மன வளா்ச்சிக்குன்றிய மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்டோா் மாலையணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.