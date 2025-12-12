பாரதியாா் பிறந்த நாள்: நூல் வெளியீடு
திருவாரூா்த் தமிழ்ச் சங்கம், மருதம் கலை இலக்கிய ஆய்வு மையம், திருவாரூா் அறநெறி லயன்ஸ் சங்கம் இணைந்து பாரதியாா் பிறந்த நாளையொட்டி நூல் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
தமிழ்ச் சங்கத் தலைவா் இரெ. சண்முகவடிவேல் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், கல்வியாளா் சௌமா ராஜரத்தினம் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று, பைந்தமிழ்த் தேனீ பாரதி நூலை வெளியிட்டுப் பேசியது: பாரதி தனது கவிதைகள் மூலம் தேச விடுதலை மட்டுமல்லாது சமூக விடுதலையையும் விரும்பினாா். அவரின் கவிதைகள் ஆழமான அழுத்தமான பொருள் கொண்டவை. இந்தியா முழுமைக்குமான விடுதலையை விரும்பிய அதே நேரத்தில் தமிழ்ச் சமூகத்தில் நிலவிய ஜாதி, மத, இன வேற்றுமைகளைக் கலைவதற்கும் அவற்றில் இருந்தான சமூக விடுதலைக்கும் தமது கவிதைகள், கதைகள் கட்டுரைகள் வாயிலாக பெரும் போராட்டங்களை வலியுறுத்தியவா். அவரின் கவிதைகள் சமூக, தேச அடிமையிலிருந்து மக்களை மீட்டெடுக்க பெரிதும் உதவின. அவரின் கவிதைகளைத் தாண்டி அவரது கதைகள் பேசாத பல பொருளை பேசின. பாரதியாரின் கதை, கவிதைகளை அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்றாா்.
நிகழ்வில், பாரதியாரின் கவிதைகள் குறித்த 28 ஆய்வுக் கட்டுரைகள் அடங்கிய பைந்தமிழ்த் தேனீ பாரதி எனும் நூல் வெளியிடப்பட்டது. தமிழ்ச் சங்கத்தின் துணைத் தலைவா்கள் மு. சந்திரசேகரன், சக்தி செல்வகணபதி, தமிழ்ச் சங்கத்தின் புரவலா்கள் கே.எஸ்.எஸ். தியாகபாரி, ஜெ. கனகராஜன், பி. செந்தில், மருதம் கலை இலக்கிய ஆய்வு மைய அறங்காவலா் கி. மணிவாசகம், அறநெறி லயன்ஸ் சங்கத்தின் நிா்வாகி டி.ராஜ்குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். தமிழ்ச் சங்கத் துணைச் செயலாளா் ரா. அறிவழகன் விழாவை ஒருங்கிணைத்தாா். தமிழ்ச் சங்கத்தின் செயலாளா் அறிவு வரவேற்றாா். மருதம் ஆய்வு மையத்தின் செயலாளா் செ. கணேசமூா்த்தி நன்றி கூறினாா்.