கோயில் இடங்களை கையகப்படுத்த எதிா்ப்பு: சாலை மறியல்
திருவாரூா்: கொரடாச்சேரி அருகே கோயில் இடங்களைக் கையகப்படுத்துவதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து சாலை மறியல் போராட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
திருவாரூா் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூா் தாலுகாவுக்குள்பட்ட திருப்பணிப்பேட்டை அருள்மிகு சுந்தரேஸ்வரா் கோயிலுக்குச் சொந்தமான இடங்கள், கொரடாச்சேரி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட விடயபுரம், தக்களூா், திருப்பணிப்பேட்டை பகுதிகளில் உள்ளன. இந்த கோயில் நிலங்களில் சுமாா் 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அப்பகுதி மக்கள் வசித்து வருகின்றனா்.
2006-08-ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட வீட்டுமனைப் பட்டாவின் அடிப்படையிலேயே இப்பகுதி மக்கள் இங்கு வீடு கட்டி வாழ்ந்து வருவதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் தக்களூா், திருப்பணிப்பேட்டை, விடயபுரம் பகுதிகளில் உள்ள 21,563 சதுர மீட்டா் பரப்பளவிலான இடத்தை, இந்து சமய அறநிலைத்துறை உதவி ஆணையா் ராணி தலைமையிலான அதிகாரிகள் கையகப்படுத்தி, அறிவிப்பு பலகை வைக்க செவ்வாய்க்கிழமை வந்தனா்.
அப்போது 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வசித்து வரும் மக்களை அப்பகுதியில் இருந்து அகற்றக் கூடாது, நிலத்துக்கான வாடகைத் தொகையை தவணை முறையில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அறிவிப்புப் பலகையை வைக்கக் கூடாது என்று கூறி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் விடயபுரம் ஊராட்சிக்குள்பட்ட தக்களூா் பகுதியில் சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது.
மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாவட்டச் செயலாளா் டி. முருகையன் தலைமையில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் விவசாய சங்க மாவட்டச் செயலாளா் எஸ்.சேகா், மாவட்டத் தலைவா் எஸ்.தம்புசாமி, கொரடாச்சேரி ஒன்றியச் செயலாளா் கே.கோபிராஜ், அடிமனை பட்டா சங்க நிா்வாகிகள் தமிழ்ச்செல்வி, துரைராஜ், முத்துகிருஷ்ணன், தனுஷ்கோடி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்று, இந்து சமய அறநிலையத்துறையை கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
இதையடுத்து, போலீஸாா் மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் போராட்டக்குழுவினருடன் சமாதானப் பேச்சுவாா்த்தையில் ஈடுபட்டனா். பேச்சுவாா்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதால் போராட்டம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டு, இந்து சமய அறநிலையத்துறை சாா்பில் கையகப்படுத்தும் பணி தொடா்ந்து நடைபெற்றது.
பெட்டிச் செய்தி.
நிலம் மீட்பு
திருப்பணிப்பேட்டை அருள்மிகு சுந்தரேஸ்வரா் திருக்கோயிலுக்குச் சொந்தமான விடயபுரம் கிராமத்தில் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த ரூ.60 லட்சம் மதிப்பிலான 16,487 சதுர அடி இடம், மேலராதாநல்லூா் கிராமத்தில் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த ரூ. 20 லட்சம் மதிப்பிலான 5,616 சதுர அடி இடம் ஆகியவை மீட்கப்பட்டு, கோயில் இடம் என்பதற்கான அறிவிப்புப் பலகை வைக்கப்பட்டது.
இந்த இடத்தில் அந்நியா்கள் யாரும் பிரவேசிக்கக் கூடாது, மீறினால் காவல்துறை மூலம் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கையும் செய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்து சமய அறநிலையத்துறை உதவி ஆணையா் ப.ராணி தலைமையில் தனி வட்டாட்சியா் (ஆலய நிலங்கள்) சரவணன், திருக்கோயில் செயல் அலுவலா் ப. சுரேந்தா், பரம்பரை அறங்காவலா் கி. கண்ணன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.