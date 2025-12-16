திருவாரூர்
கோயில் பூசாரி மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு
திருவாரூா் அருகே கோயிலில் பூஜை செய்து கொண்டிருந்த பூசாரி மயங்கி விழுந்து, செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
திருவாரூா்: திருவாரூா் அருகே கோயிலில் பூஜை செய்து கொண்டிருந்த பூசாரி மயங்கி விழுந்து, செவ்வாய்க்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
தப்பளாம்புலியூா் பிடாரி குளுந்தாளம்மன் கோயிலில், அப்பகுதியைச் சோ்ந்த குரு என்கிற கல்யாணசுந்தரம் (52) பூசாரியாக உள்ளாா். மனைவி வேம்பு, ஒரு மகன், ஒரு மகள் உள்ளனா்.
கோயிலில் செவ்வாய்க்கிழமை, பூஜை செய்து கொண்டிருந்த கல்யாணசுந்தரம், திடீரென மயங்கி விழுந்ததாராம். அருகில் இருந்தவா்கள் கல்யாணசுந்தரத்தை மீட்டு, திருவாரூா் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனா். அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், கல்யாணசுந்தரம் மாரடைப்பால் ஏற்கெனவே உயிரிழந்து விட்டதாகக் தெரிவித்தனா்.
திருவாரூா் தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.