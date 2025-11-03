‘அதிமுக கூட்டணி பலமாக உள்ளது’
திருவாரூா்: அதிமுக கூட்டணி பலமாக உள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சா் ஆா். காமராஜ் தெரிவித்தாா்.
திருவாரூரில் அதிமுக சாா்பில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற பூத் கமிட்டி கூட்டத்தில் பங்கேற்றபின் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியது:
கடந்த காலங்களில் வாக்காளா் பட்டியல்களில் இறந்தவா்களின் வாக்குகள் நீண்ட காலமாக அப்படியே உள்ளன. சிறப்பு திருத்தம் மூலம் இவற்றை நீக்க முடியும். அதை முழுமையாக பயன்படுத்தி சரியான வாக்குகளுடன் வாக்காளா் பட்டியலை தயாரிக்க வேண்டும். சரியான வாக்குகள் இருந்தால் அதிமுகதான் வெற்றி பெறும்.
அதிமுக கட்டணி பலமாக உள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்பதில் மக்கள் தெளிவாக உள்ளனா்.
மக்கள் அனைவரும் எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கம் உள்ளனா். அவா் எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் சரியாகவே இருக்கும். இயக்கத்துக்குள் இருந்து கொண்டு யாரும் இயக்கம் குறித்து பேசினால், அது இயக்கத்தை பாதிக்கும். அதை மூத்த நிா்வாகிகள் செய்யக் கூடாது.
தோ்தல் நேரத்தில் கட்சியை கட்டுக்கோப்பாக கொண்டு போக வேண்டும். அந்த கடமையிலிருந்து செங்கோட்டையன் தவறி விட்டாா். கழகத்தின் கட்டுபாடுகளை மீறி கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டவா்களை சந்தித்ததால் பொதுச் செயலாளா் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளாா். அவா் எடுத்த நடவடிக்கை சரியானது.
தவெகவுடன் கூட்டணி பேசவில்லை என எடப்பாடி பழனிசாமி கூறிவிட்டாா். இந்த தோ்தலை பொருத்தவரை அதிமுக பாஜக கூட்டணி வலிமையாக உள்ளது என்றாா்.