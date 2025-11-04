பெண்ணை கத்தியால் குத்திய 3 போ் கைது
மன்னாா்குடியில் மதுபோதையில் பெண்ணை கத்தியால் குத்திய புகாரில் மூன்று போ் திங்கள்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
மன்னை நாராயணசாமி நகா் செந்தில்குமாா். இவரது வீட்டின் அருகே வசிப்பவா் யேசுபாலன் (எ) தனபாலன் (37). இரு தரப்பினருக்கும் முன்விரோதம் இருந்து வந்தநிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை, யேசுபாலன் மற்றும் அவரது நண்பா்கள் முனிசிபல் காலனி ஜான்சன் (25), இலக்கணாம்பேட்டை அபோண்டன் (28) ஆகிய மூன்று பேரும் மதுபோதையில் செந்தில்குமாா் வீட்டின் முன் நின்றுகொண்டு தகராறு செய்துள்ளனா். இதை செந்தில்குமாா் மனைவி இந்திராணி (45) தட்டிக்கேட்டுள்ளாா். இதில் ஆத்திரமடைந்த மூன்று பேரும் சோ்ந்து இந்திராணியை கத்தியால் குத்தியதில் காயமடைந்தவா் சிகிச்சைக்காக மன்னாா்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
மன்னாா்குடி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து யேசுபாலன் உள்ளிட்ட மூன்று பேரையும் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.