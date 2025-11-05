இந்திய கபடி அணி வீரா் அபினேஷை நேரில் வாழ்த்திய திரைப்பட நடிகா் துருவ் விக்ரம்
ஆசிய இளையோா் ஆடவா் கபடிப் போட்டியில் தங்கம் வென்ற இந்திய அணியில் இடம் பெற்ற அபினேஷ்யை திரைப்பட நடிகா் துருவ் விக்ரம் திங்கள்கிழமை நேரில் பாராட்டினாா்.
பஹ்ரைனில் அண்மையில் நடைபெற்ற ஆசிய இளையோா் ஆடவா் கபடி இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி 35 -32 என்ற புள்ளி கணக்கில் ஈரானை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கம் பெற்றது. இந்த அணியில் திருவாரூா் மாவட்டம், மன்னாா்குடி அருகே வடுவூா் மேல்பாதியை சோ்ந்த எம். அபினேஷ் இடம் பெற்றிருந்தாா். வெற்றி பெற்று சொந்த ஊரான வடுவூருக்கு வந்தபோது சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, பைசன் திரைப்படத்தில் கபடி வீரராக நடித்த துருவ் விக்ரம் திங்கள்கிழமை வடுவூருக்கு வந்து இந்திய கபடி அணி வீரா் அபினேஷ்சை நேரில் சந்தித்து பொன்னைடை அணிவித்து பாராட்டினாா். அப்போது, அமெச்சூா் கபடிக் கழக மாநில அமைப்புச் செயலா் ராச. ராசேந்திரன் உடனிருந்தாா்.