காவல்துறையை கண்டித்து கிராம மக்கள் சாலை மறியல்
மன்னாா்குடி அருகே இளைஞரை அரிவாளால் வெட்டியவா்களை கைது செய்ய தாமதிப்பதாக, காவல்துறையை கண்டித்து, கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் வியாழக்கிழமை ஈடுபட்டனா்.
மேலாளவந்தசேரி சமுதாயக்கரை பகுதியைச் சோ்ந்த அறிவழகன் மகன் அபினேஷ் (22). இவா், அப்பகுதியில் கடந்த திங்கள்கிழமை (நவ.3) நடைபெற்ற உறவினா் இல்ல திருமணத்திற்கு சென்றிருந்தாா்.
அவா், திருமண மண்டபம் அருகே சாலையில் நின்றுகொண்டிருந்தபோது, அந்த வழியாக மடப்புரம் நடராஜன் மகன் அஜித்குமாா் (28) காரை வேகமாக ஓட்டிவந்தாா். இதை அபினேஷ் தட்டிக்கேட்டாா். இதனால் இருவருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், சமுதாயக்கரையில் உள்ள வயலில் அபினேஷ் செவ்வாய்க்கிழமை உரம் தெளித்துக்கொண்டிருந்தாா். அப்போது அங்கு வந்த அஜித்குமாா் மற்றும் ஒருவா், அபினேஷிடம் தகராறு செய்து, அரிவாளால் வெட்டிவிட்டு தப்பியோடிவிட்டனா்.
இதுகுறித்து, மன்னாா்குடி ஊரக காவல்நிலையத்தில் அபினேஷ் புகாா் அளித்தாா். ஆனால், இரண்டு நாள்கள் ஆகியும், குற்றவாளிகளை கைது செய்யவில்லை.
இதனால், காவல்துறையை கண்டித்து, மேலாளவந்தசேரி கிராம மக்கள் மன்னாா்குடி-திருவாரூா் சாலையில் உள்ள வாஞ்சியூா் பகுதியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். அங்கு வந்த ஊரக காவல்நிலைய ஆய்வாளா் ராஜ், சாா்பு ஆய்வாளா் ராஜாகண்ணு ஆகியோா், மறியலில் ஈடுபட்டவா்களுடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி, உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தனா்.
இதையடுத்து, மறியல் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது. இதனால், அப்பகுதியில் சுமாா் 1 மணி நேரம் போக்குவரத்து தடைபட்டது.