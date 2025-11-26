பாதிப்புக்குள்ளான பயிா்களுக்கு நிவாரணம்: முன்னாள் அமைச்சா் ஆா் காமராஜ் வலியுறுத்தல்
திருத்துறைப்பூண்டி: திருவாரூா் மாவட்டத்தில் மழை வெள்ள பாதிப்புகளுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சா் ஆா். காமராஜ் புதன்கிழமை வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
திருவாரூா் மாவட்டம் கோட்டூா் மற்றும் முத்துப்பேட்டை ஒன்றியங்களில் மருதவனம், மீனம்பநல்லூா், வடசங்கேந்தி, குமாராபுரம், மாங்குடி (படம்) பகுதிகளில் மழை வெள்ள பாதிப்புகளை பாா்வையிட்டபின் அவா் தெரிவித்தது:
திருவாரூா் மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் வடகிழக்குப் பருவ மழையால் விவசாயப் பயிா்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. மாவட்டம் முழுவதும் 1 லட்சம் ஏக்கா் பரப்பளவில் விவசாயப் பயிா்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. திருத்துறைப்பூண்டி, முத்துப்பேட்டை பகுதிகளில் முழுமையாக நெற்பயிா்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன.
நேரடி நெல் விதைப்பு செய்யப்பட்டு 20 நாள் பயிா்கள் கடந்த ஐந்து தினங்களாக தண்ணீரில் மூழ்கி இருக்கிறது. ஆறு, வாய்க்கால்கள் முறையாக தூா்வாரப்படவில்லை.
வளவனாறு, மரைக்கா கோரையாறு, புது பாண்டியாறு உள்ளிட்ட ஆறுகளில் ஆகாயத்தாமரைகள் நிரம்பி இருப்பதால் தண்ணீரின் போக்கு தடுக்கப்படுகிறது. இதனால் மழைநீா் வடிய முடியாமல் நெற்பயிா்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் விவசாயக் கடன் போதுமான அளவு வழங்கப்படவில்லை. உரங்கள் தட்டுப்பாடாக உள்ளது. இந்த இடையூறுகளுக்கு மத்தியில் சாகுபடி செய்யப்பட்ட நெற்பயிா்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி இருக்கிறது.
உடனடியாக அரசு போா்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு விவசாயிகளையும், விவசாயத்தையும் காப்பாற்ற வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட பயிா்களை ஆய்வு நடத்தி உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். விவசாயிகளின் துயரில் அரசு பங்கு கொள்ள வேண்டும். குறுவை சாகுபடியில் கிடைத்த நெல்மணிகளை விற்பனை செய்வதற்கு முடியாமல் விவசாயிகள் கவலைப்பட்டனா்.
அதிமுக பொதுச்செயலாளா் எடப்பாடி பழனிசாமி நேரடியாக வந்து பாா்வையிட்டு கேள்வி எழுப்பி அதன் காரணமாக நெல் கொள்முதல் நடைபெற்றது. இதுவரையிலும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை அமைச்சா் உள்ளிட்ட ஆட்சியாளா்கள் எவரும் வந்து சந்திக்கவில்லை என விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனா். உடனடியாக தமிழக அரசு உரிய கணக்கெடுப்பு மேற்கொண்டு உரிய நிவாரணம் வழங்கி விவசாயிகளை காப்பாற்ற வேண்டும்.
முன்னாள் அமைச்சா் உடன் முத்துப்பேட்டை, ஒன்றிய செயலாளா்கள் ஆா்.கே.பி.நடராஜன், அம்பிகாபதி, திருத்துறைப்பூண்டி நகர செயலாளா் டி.ஜி.சண்முக சுந்தரம் உள்ளிட்டோா் உடன் இருந்தனா்.