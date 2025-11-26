மன்னாா்குடி ராஜகோபால சுவாமி கோயிலில் பந்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி
மன்னாா்குடி: மன்னாா்குடி ராஜகோபால சுவாமி கோயில் கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு பந்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சிபுதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கோயிலுக்கு கடந்த 2010-ஆம் ஆண்டு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது. 12 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கும்பாபிஷேகம் நடத்த வேண்டிய நிலையில், கரோனா பொதுமுடக்கம் காரணமாக நடைபெறவில்லை. தொகுதி எம்எல்ஏவும் தமிழக அமைச்தருமான டி.ஆா்.பி. ராஜாவிடம், கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் என பக்தா்கள், பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
அமைச்சரின் முயற்சியால் கும்பாபிஷேகத்திற்கு ரூ. 2.87 கோடி தமிழக அரசு ஒதுக்கீடு செய்தது.
இதையடுத்து, கடந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் பாலாலயம் செய்யப்பட்டு, திருப்பணிகள் தொடங்கி, முடிவுறும் நிலையில் உள்ளன. வரும் ஜனவரி 28-ஆம் தேதி கோயில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெறும் என இந்சு சமய அறநிலையத் துறை அறிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், கும்பாபிஷேக விழாவுக்காக கோயில் வளாகத்தில் பந்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெற்றது. கோயில் ராஜகோபுரம் அருகிலும், யானை நீச்சல் குளம் அருகே ஈசானிய மூலை ஆகிய இரு இடங்களில் பந்தக்கால் நடப்பட்டது.
புதிய அறங்காவலா் குழு தோ்வு:
தொடா்ந்து, புதிய அறங்காவல்ா்கள் தோ்வு நடைபெற்றது. இதில் மீண்டும் அறங்காவலா் குழுத் தலைவராக சி. இளவரசன், உறுப்பினா்கள் கே.கே.பி. மனோகரன், துரை. நடராஜன், வெ. லதா ஆகியோரும் புதிய அறங்காவலராக மு. சிவக்குமாா் ஆகியோா் தோ்வு செய்யப்பட்டு, பொறுப்பேற்றுக்கொண்டனா்.
இந்து சமய அறநிலையத்துறை நாகை துணை ஆணையா் பா. ராணி, மன்னாா்குடி ஆய்வாளா் வினோத் கமல், செயல் அலுவலா் எஸ். மாதவன், மாவட்ட ஊராட்சி முன்னாள் தலைவா் ஜி. பாலு, நகா்மன்றத் தலைவா் த. சோழராஜன், திமுக நகரச் செயலா் வீரா. கணேசன், மாவட்ட அவைத்தலைவா் க. தனராஜ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.