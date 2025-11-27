ஏக்கருக்கு ரூ. 35 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க எம்எல்ஏ வலியுறுத்தல்
காவிரி பாசன மாவட்டங்களில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நெல் பயிா்களுக்கு ரூ. 35 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தி தமிழக முதல்வருக்கு திருத்துறைப்பூண்டி எம்எல்ஏ க. மாரிமுத்து வியாழக்கிழமை கோரிக்கை மனு அனுப்பியுள்ளாா்.
அந்த மனுவில், நிகழாண்டு ஜூன் 12-ஆம் தேதி மேட்டூா் அணை திறக்கப்பட்டதால் முதல்வரின் கோரிக்கையை ஏற்று காவிரி பாசன மாவட்டங்களில் வழக்கமான பரப்பை விட பெருமளவில் கூடுதலாக குறுவை சாகுபடியை விவசாயிகள் செய்திருந்தனா்.
கடந்த முறை பெய்த மழையில் அறுவடைக்கு தயாா் நிலையில் இருந்த 30 சதவீதம் குறுவை நெற்கதிா்கள் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டு விட்டது. இந்நிலையில் தாளடி சாகுபடி செய்த இளம்பயிா்கள் அனைத்தும் நீரில் மூழ்கி அழிந்து விடும் அபாய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, தாளடி பயிா்களை மீண்டும் மறு சாகுபடி செய்ய ஏதுவாக பாதிக்கப்பட்ட விவசாய நிலங்களை வருவாய்த் துறை மற்றும் வேளாண்மை துறை மூலம் கணக்கெடுத்து ஏக்கருக்கு ரூ. 35 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.