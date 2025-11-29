தொடா் மழை : விளைநிலங்கள், குடியிருப்புகளில் அதிகரித்த தண்ணீா்
டித்வா புயல் காரணமாக திருவாரூரில் சனிக்கிழமை பெய்த தொடா் மழையால், மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது. 15,060 ஹெக்டோ் சம்பா, தாளடி பயிா்களை தண்ணீா் சூழ்ந்துள்ளது.
டித்வா புயல் உருவானதையொட்டி திருவாரூா் மாவட்டத்துக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து, சனிக்கிழமை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது. மேலும், மழையின் பாதிப்புகளை எதிா்கொள்ளும் வகையில், திருவாரூா் மாவட்டத்துக்கு வந்த மாநில பேரிடா் மேலாண்மைக் குழுவினா், அண்மையில் அதிக மழை பெய்த திருத்துறைப்பூண்டி, முத்துப்பேட்டை, நன்னிலம் பகுதிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா்.
டித்வா புயலை முன்னிட்டு திருவாரூரில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு லேசான தூரல் மழை தொடங்கியது. இரவு முழுவதும் மிதமான மழை தொடா்ந்து பெய்தது. சனிக்கிழமை காலை பலத்த மழையாவும், மிதமான மழையாகவும் தொடா்ந்து பெய்தது. மழை காரணமாக, திருவாரூா் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் குறைவான அளவே கடைகளும், பெரிய வணிக நிறுவனங்களும் இயங்கின.
தொடா்ச்சியான மழை காரணமாக நகரப் பகுதிகளில் உள்ள சாலைகளில் தண்ணீா் தேங்கத் தொடங்கியுள்ளது. மேலும், திருவாரூா் ரயில்வே கீழ் பாலத்தில் மழைநீா் தேங்கியதால், தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு, வாகனங்கள் வேறு வழியில் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டன.
திருவாரூா் மாவட்டத்தில் சம்பா, தாளடி பயிா்கள் 1,46,097 ஹெக்டேரில் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில், 15,060 ஹெக்டோ் பயிா்கள் தண்ணீரால் சூழப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, முத்துப்பேட்டையில் 6,648 ஹெக்டோ், திருத்துறைப்பூண்டியில் 2,385 ஹெக்டோ், கோட்டூரில் 2,800 ஹெக்டோ் என அதிகளவில் சம்பா, தாளடி பயிா்கள் தண்ணீரால் சூழப்பட்டுள்ளன.
மழை தொடா்ந்து பெய்து வருவதால் விளைநிலங்களிலிருந்து தண்ணீா் வெளியேற முடியாமல் தேங்கி நிற்கிறது. ஆறு, வாய்க்கால்களிலும் தண்ணீரின் அளவு அதிகரித்து வருவதால், மழைநீா் வடிந்து வெளியேற வழியில்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், பாதிப்பின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால் விவசாயிகளிடையே கவலை ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், தென்றல் நகா், வாசன் நகா், விளமல் தியாகராய நகா் உள்ளிட்ட நகா்ப் பகுதிகளில் காலி மனைகளில் தேங்கியிருக்கும் தண்ணீரின் அளவு அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. மழை தொடா்ந்து பெய்தால், இப்பகுதிகளில் உள்ள வீடுகள் தண்ணீரால் சூழப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, திருவாரூா் மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரையிலான 12 மணி நேரத்தில் பெய்த மழை நிலவரம்(மி.மீல்)
திருவாரூா் 96.60., நன்னிலம் 82.20, திருத்துறைப்பூண்டி 78.20, குடவாசல் 57, மன்னாா்குடி 57, வலங்கைமான் 56.60, நீடாமங்கலம் 53.70, முத்துப்பேட்டை 51.50, பாண்டவையாா் தலைப்பு 45.80