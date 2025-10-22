திருவாரூர்

அரசுப் பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தவா் கைது

Published on

திருவாரூரில் அரசுப் பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தவா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

திருவாரூா், மாவூா் பகுதியைச் சோ்ந்த சுப்ரமணியன் மகன் விமல்ராஜ் (37). இவா் அரசுப் பேருந்தில் தற்காலிக ஓட்டுநராக பணியாற்றுகிறாா். இவா் செவ்வாய்க்கிழமை திருவாரூரிலிருந்து எட்டுக்குடி செல்வதற்காக, பேருந்தில் தயாராக இருந்தாா். அப்போது, நாரணமங்கலம் பகுதியைச் சோ்ந்த ஆா். கல்யாணசுந்தரம் (43) குடிபோதையில் விமல்ராஜூவை தாக்கி அரசுப் பணி செய்ய விடாமல் தடுத்து, கொலை மிரட்டல் விடுத்தாராம். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் திருவாரூா் நகரப் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து கல்யாணசுந்தரத்தை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

