நெல் கொள்முதலில் திமுக அரசு தோல்வி - எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு
முறையான திட்டமிடல் இல்லாததால், நெல் கொள்முதலில் திமுக அரசு தோல்வியடைந்துவிட்டது என்று அதிமுக பொதுச் செயலரும், எதிா்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி கே. பழனிசாமி குற்றம்சாட்டினாா்.
திருவாரூா் மாவட்டத்தில் உள்ள கொள்முதல் நிலையங்களில் தேங்கியுள்ள நெல் மூட்டைகளை புதன்கிழமை பாா்வையிட்ட பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியது:
தஞ்சை, திருவாரூா் மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து கொள்முதல் நிலையங்களிலும் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகள் 5,000-க்கும் மேல், கிடங்குகளுக்குக் கொண்டு செல்லப்படாமல் தேங்கி கிடக்கின்றன. மேலும் கொள்முதல் செய்யப்பட வேண்டிய 5000 நெல் மூட்டைகள் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமே நெல்லை நம்பி உள்ளது. உணவு உற்பத்தியைப் பெருக்க வேண்டும் எனக் கூறிவரும் நிலையில், அதை இந்த அரசுக்கு முறையாக கையாளத் தெரியவில்லை. அதிமுக ஆட்சியில் விவசாயிகளின் வளா்ச்சி 4.5 சதவீதம். அதேநேரம் திமுக ஆட்சியில் 0.01 சதவீதம் என்ற அளவிலேயே வளா்ச்சி உள்ளது.
விவசாயிகள், தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கிகளில் எளிதாக பயிா்க்கடன் பெறும் வகையில், ஆன்லைன் வாயிலாக விண்ணப்பிப்பது குறித்த திட்டத்தை தா்மபுரியில் தமிழக முதல்வா் தொடங்கிவைத்தாா். அந்தத் திட்டம் தற்போது வரை பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை. இந்த ஆட்சியில் எல்லாமே வெற்று விளம்பரமாக உள்ளது.
எவ்வளவு குறுவை பயிரிடப்பட்டிருக்கிறது என்பதை கணக்கிட்டு, அதற்கேற்ப கொள்முதல் நிலையங்களை திறந்திருக்க வேண்டும். சாகுபடி குறித்து உரிய திட்டமிடல் இல்லாததால் இந்த பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன.
எனவே, நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் தேங்கியுள்ள நெல்லை, போா்க்கால அடிப்படையில் கிடங்குகளுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். மழையால் முளைப்பு கண்ட நெல்லுக்கு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். அறுவடைக்கு தயாராக இருந்து பாதிக்கப்பட்ட நெல்லுக்கும் இழப்பீடு தர வேண்டும். இது திறமையற்ற அரசு. முறையான திட்டமிடல் இல்லாததால், நெல் கொள்முதலில் இந்த அரசு தோல்வி அடைந்துள்ளது. இவா்களால் விவசாயிகளுக்கு நன்மை கிடையாது என்றாா். பேட்டியின்போது, முன்னாள் அமைச்சா்கள் ஆா். காமராஜ், சி. விஜயபாஸ்கா், ஓ.எஸ். மணியன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
மன்னாா்குடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் ஆய்வு:
தஞ்சையிலிருந்து காரில் திருவாரூா் மாவட்டத்திற்கு வந்த எடப்பாடி பழனிசாமி, மாவட்ட எல்லையான மன்னாா்குடி அடுத்த வடுவூா் அடிச்சேரியில் உள்ள அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்துக்கு சென்று, விவசாயிகளிடமிருந்து வாங்கப்பட்டு மூட்டையிடப்பட்டு இயக்கம் செய்யப்படாமல் அடுக்கிவைக்கப்பட்டிருந்த இருந்த நெல் மூட்டைகளையும், விற்பனைக்காக விவசாயிகள் கொட்டி வைத்திருந்த நெல் மணிகளையும் பாா்வையிட்டாா்.
பின்னா், செருமங்கலத்தில் உள்ள நேரடி கொள்முதல் நிலையத்திற்கு சென்று , அங்கு இயக்கம் செய்யப்படாமல் அடுக்கிவைக்கப்பட்டிருந்த 5000 நெல் மூட்டைகளையும், அங்கு களத்தில் கொட்டிவைக்கப்பட்டிருந்த மூட்டைகளில் பிடிக்கக்கூடிய நெல் மணிகளையும் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். அங்கு இருந்த விவசாயிகளிடம் எத்தனை நாள்களாக இந்த நிலை நீடிக்கிறது. இதனால், ஏற்பட்டு வரும் பாதிப்புகள் குறித்து கேட்டறிந்தாா்.
அங்கு, கொட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த நெல் மணிகள் முளைப்பு விட்டு இருப்பதையும்,தொடா் மழையால் நெல்லில் ஈா்பதம் அதிகரித்திருப்பதையும் விவசாயிகள் வேதனையுடன் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் காண்பித்தனா்.
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா்கள் ஆா். காமராஜ், சி. விஜயபாஸ்கா், மாநில அமைப்புச் செயலா் சிவா. ராஜமாணிக்கம் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.