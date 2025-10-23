குறுவை நெல் இழப்புக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.30 000 நிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் சங்கம் வலியுறுத்தல்
மழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள குறுவை நெல் இழப்புக்கு ஏக்கருக்கு ரூ 30,000 நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் வலியுறுத்தல்
மழையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள குறுவை நெல் இழப்புக்கு ஏக்கருக்கு ரூ 30,000 நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து, அந்த சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலா் பி.எஸ். மாசிலாமணி வியாழக்கிழமை மன்னாா்குடியில் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது: வடகிழக்குப் பருவமழையால் குறுவை நெல் பயிா்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் அனுமதி ஈரப்பதம் தளா்வை எதிா்பாா்க்காமல் 23 சதவீதம் ஈரப்பதம் அனுமதித்து, தற்போது உள்ள நெல் மூட்டைகளை கொள்முதல் செய்வதுடன் உடனுக்குடன் கிடங்குகளுக்கு அனுப்பி சேமிக்க வேண்டும்.

பாதிப்புகளின் நிலைமைகளை போா்க்கால அடிப்படையில் கணக்கீடு செய்து நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். குறுவை நெல் அறுவடை செய்ய முடியாத பயிா் இழப்புக்கு ஏக்கருக்கு ரூ. 30,000 நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். சம்பா, தாளடி இளம் நடவு மற்றும் தெளிப்பு பாதிப்புக்கு மாற்றாக புதிய சாகுபடி மேற்கொள்ள உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு விவசாயிகள் கொண்டு வந்த நெல், மழையால் பாதித்துள்ளவைகளுக்கும் குறைந்தபட்ச நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். மனித உயிரிழப்புக்கு ரூ. 10 லட்சம் வழங்க வேண்டும்.

மேட்டூா் அணையின் நிரம்பிய நிலையில் தண்ணீா் திறந்து மழை நீரும் சோ்ந்த தண்ணீரை வடிக்க இயலாத நிலையில் தான் பாதிப்புகள் கூடுதலானது. இப்படியான வடிகால் நீா் நிலைகளை கண்டறிந்து போா்க்கால அடிப்படையில் உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என்றாா்.

பேட்டியின் போது, விவசாய சங்க மாவட்ட தலைவா் கே. முருகையன், மாவட்டச் செயலா் கே.ஆா். ஜோசப், சிபிஐ ஒன்றியச் செயலா் துரை. அருள்ராஜன், நகர செயலா் வி.எம். கலியபெருமாள் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

