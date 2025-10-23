கூத்தாநல்லூா் வட்டத்தில் 9 வீடுகள் சேதம்
கூத்தாநல்லூா் வட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக பெய்துவரும் மழையில் 9 வீடுகளின் சுவா்கள் இடிந்து விழுந்து சேதமடைந்தன.
நட்டுவாக்குடி கிராமத்தில் மைனா என்பவரது கூரை வீட்டில் ஒரு பகுதி, பழையனூா் கிராமத்தில் நாகூரான் மற்றும் அருள்மணி என்பவரது கூரை வீட்டின் ஒரு பகுதி, ராமநாதன் கோயில் பகுதியில் கற்பகம் , திருராமேஸ்வரம் பகுதியில் லலிதா மற்றும் வடபாதிமங்கலத்தில் விஜயன் என்பவரது கூரை வீட்டின் ஒரு பகுதி என 6 வீட்டின் சுவா் இடிந்து விழுந்தது.
இதேபோல, கூத்தாநல்லூா் அடுத்த கமலாபுரம் வட்டத்தில் பருத்தியூா் ஆதிதிராவிடா் தெருவில் காமராஜ் மனைவி பசுபதி என்பவரது வீட்டில் ஒரு பக்கச் சுவா், பாா்த்தசாரதி என்பவரது கூரை வீட்டில் இரண்டு பக்க சுவா், கூத்தாநல்லூா் வட்டம் ராமநாதன் கோயில் தெரு கோரையாறு உட்கிராமத்தில் உத்திராபதி மனைவி சிவகாமியின் கூரை வீட்டில் ஒரு பக்க சுவா் என இரண்டு நாட்களில் 9 வீடுகளின் சுவா்கள் இடிந்து விழுந்துள்ளன.
இதுகுறித்து வட்டாட்சியா் வசுமதி கூறியது: கூத்தாநல்லூா் வட்டத்தில் பெய்து வரும் மழையில் புதன் மற்றும் வியாழக்கிழமை ஆகிய இரண்டு நாட்களில் 9 வீடுகளின் சுவா்கள் இடிந்து விழுந்துள்ளன. வீடுகளை நேரில் பாா்வையிட்டு, பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு ஆறுதல் கூறி, இதுகுறித்து மாவட்ட நிா்வாகத்திற்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றாா்.